Долгожданный POCO M4 Pro 4G окажется лишь переделкой другого смартфона Xiaomi

И если 5G-вариант смартфона POCO был ничем иным, как Redmi Note 11 5G, то в случае с POCO M4 Pro 4G компания решила не искать новых путей. Судя по свежим данным, телефон также окажется копиркой другого девайса от Xiaomi — Redmi Note 11S.

Это, в свою очередь, означает, что в новый POCO получит 6,43-дюймовый дисплей с частотой обновления 90 Гц. Также в основу смартфона ляжет чип Helio G96 от MediaTek, а также до 8 ГБ оперативной и до 128 ГБ постоянной памяти.

Главной фишкой устройства станет 108 Мп модуль основной камеры. Также POCO M4 Pro, судя по всему, оснастят аккумулятором на 5000 мАч и быстрой зарядкой на 33 Вт.