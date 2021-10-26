Xiaomi подтвердила внешность нового смартфона Redmi Note 11 Pro

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Xiaomi подтвердила внешность нового смартфона Redmi Note 11 ProСкоро анонс
Xiaomi продолжает рассказывать подробности о грядущей серии смартфонов Redmi Note 11, которую представят уже 28 октября. На этот раз компания опубликовала снимки устройств.
Сегодняшняя порция сведений касается старшей модели линейки Redmi Note 11 Pro. Она будет работать на процессоре Dimensity 920. Этот чип набирает более 500 тысяч баллов в бенчмарке AnTuTu. Для охлаждения процессора в смартфоне будет использоваться паровая камера.
Также Xiaomi подтвердила дизайн Redmi Note 11 Pro. Смартфон продемонстрировал китайский певец и танцор Ван Ибо. На постерах засветились и другие модели. Можно увидеть, в каких цветах выйдет смартфон.
Ранее стало известно, что Redmi 11 Pro получит 108-Мп камеру и поддержку быстрой зарядки мощностью 120 Вт.
Источник: GSMArena