Раскрыта долгожданная премьера Xiaomi Redmi Note 11 в России

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Вчера в 23:33
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Раскрыта долгожданная премьера Xiaomi Redmi Note 11 в РоссииЖдать осталось недолго
Несмотря на происходящее вокруг, часть производителей гаджетов продолжают работать своих фанатов из России. Это, в том числе, может относиться и к Xiaomi.
Компания объявила, когда состоится презентация российской версии Redmi Note 11. Устройство, которое на зарубежном рынке появилось ещё в начале февраля, доберётся до России уже совсем скоро — 10 марта 2022 года.
Пройдёт это в рамках X-конференции, на которой стоит ждать анонса и прочих девайсов.
Отметим, что Xiaomi также намерена рассказать зрителям и фанатам о стратегии «смартфон + умный дом». Именно анонс новых устройств этой экосистемы станет важной частью конференции. Сопровождаться всё это будет различными розыгрышами призов.
Источник: YouTube