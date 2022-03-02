Раскрыта долгожданная премьера Xiaomi Redmi Note 11 в России

Компания объявила, когда состоится презентация российской версии Redmi Note 11. Устройство, которое на зарубежном рынке появилось ещё в начале февраля, доберётся до России уже совсем скоро — 10 марта 2022 года.

Пройдёт это в рамках X-конференции, на которой стоит ждать анонса и прочих девайсов.

Отметим, что Xiaomi также намерена рассказать зрителям и фанатам о стратегии «смартфон + умный дом». Именно анонс новых устройств этой экосистемы станет важной частью конференции. Сопровождаться всё это будет различными розыгрышами призов.