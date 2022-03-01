Раскрыты цена и подробные характеристики недорогого смартфона Redmi Note 11E Pro

Так, например, в основу новинки ляжет чип Snapdragon 695 от Qualcomm. При этом его оснастят 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц. Redmi Note 11E Pro получит от 6 до 8 ГБ оперативной и от 128 до 256 ГБ постоянной памяти.

Основная камера девайса будет тройной: на 108, 8 и 2 Мп. Фронтальная сможет похвастаться разрешением в 16 Мп. Ёмкость аккумулятора телефона составит 5000 мАч, будет также поддержка быстрой зарядки на 67 Вт.

Цена аппарата будет следующая: 269 долларов за 6/128 ГБ, 301 доллар за 8/128 ГБ, 332 доллара за 8/256 ГБ. Его анонс ожидается до конца текущего месяца.