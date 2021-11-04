Чьей копией будет новейший «народный» смартфон POCO M4 Pro 5G

Чьей копией будет новейший «народный» смартфон POCO M4 Pro 5GВряд ли это можно назвать ожидаемым выбором
Так, например, инсайдеры опубликовали изображения новинки. Судя по ним, новый телефон POCO будет ничем иным, как глобальной версией анонсированного недавно Redmi Note 11.
На это указывают и подробности о «железе» устройства. По словам всё тех же анонимных источников, смартфон получит чип Dimensity 810 в качестве основы, от 4 до 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти.
Размер дисплея устройства — 6,6 дюйма, при этом частота обновления экрана — 90 Гц.
Основная камера представлена несколькими модулями, главный из которых на 50 Мп. Что интересно, дизайн POCO M4 Pro 5G будет немного отличаться от Redmi Note 11 за счёт специальной полосы для названия бренда.
Если же говорить о цене нового телефона POCO, то ожидается, что она составит 180-200 евро или 15-16,5 тыс рублей. Это тот самый ценовой сегмент, который принято называть «народным».