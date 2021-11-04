Чьей копией будет новейший «народный» смартфон POCO M4 Pro 5G

Так, например, инсайдеры опубликовали изображения новинки. Судя по ним, новый телефон POCO будет ничем иным, как глобальной версией анонсированного недавно Redmi Note 11.

На это указывают и подробности о «железе» устройства. По словам всё тех же анонимных источников, смартфон получит чип Dimensity 810 в качестве основы, от 4 до 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти.