Рассекречены характеристики нового Xiaomi Redmi Note 11T 5G

Xiaomi продолжает расширять линейку

Суббренд Xiaomi представил серию Redmi Note 11 в прошлом месяце, состоящую из трёх смартфонов — Redmi Note 11, Redmi Note 11 Pro и Redmi Note 11 Pro+. В настоящее время они эксклюзивны для Китая и, по слухам, появятся на других рынках в первом квартале 2022 года с чипами Snapdragon. Теперь же стало известно о выходе новой модели Redmi Note 11T 5G в ноябре.