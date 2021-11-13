Рассекречены характеристики нового Xiaomi Redmi Note 11T 5G

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Рассекречены характеристики нового Xiaomi Redmi Note 11T 5GXiaomi продолжает расширять линейку
Суббренд Xiaomi представил серию Redmi Note 11 в прошлом месяце, состоящую из трёх смартфонов — Redmi Note 11, Redmi Note 11 Pro и Redmi Note 11 Pro+. В настоящее время они эксклюзивны для Китая и, по слухам, появятся на других рынках в первом квартале 2022 года с чипами Snapdragon. Теперь же стало известно о выходе новой модели Redmi Note 11T 5G в ноябре.
Запуск произойдёт в Индии. Согласно информации источника, Redmi Note 11T 5G получит процессор Dimensity 810, 6,6-дюймовый дисплей FullHD+ частотой обновления 90 Гц, аккумулятор на 5000 мАч и поддержку 33-Вт зарядки.
Что касается фотовозможностей, Redmi Note 11T 5G получит в общей сложности три камеры: 16-мегапиксельную для селфи на передней панели, 50-мегапиксельную основную на задней панели и сверхширокую на 8 мегапикселей.
Стоимость новинки пока неизвестна.
Источник: GSMArena