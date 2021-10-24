Новенький Xiaomi Redmi Note 11 будет работать три дня от одного заряда

При этом, разумеется, он не стал уточнять, при каком сценарии использования это утверждение будет справедливо. Но учитывая, что прошлые модели вполне могли «вытянуть» от полутора до двух дней, версия с трёмя днями автономности звучит и вправду убедительно.

Напомним, что прежние утечки приписывают Redmi Note 11 чип Dimensity 810 в качестве основы и IPS-дисплей с частотой обновления 120 Гц. В то же время его аккумулятор будет иметь ёмкость 5000 мАч, а основная камера устройства должна получить основной модуль на 50 Мп.

Презентация линейки Redmi Note 11 состоится уже 28 октября 2021 года.