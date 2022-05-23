Китайскую версию Xiaomi Redmi Note 11 с 128 ГБ отдают всего за 10 тысяч рублей

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Китайскую версию Xiaomi Redmi Note 11 с 128 ГБ отдают всего за 10 тысяч рублейА ещё с 50-Мп камерой и мощным процессором
На AliExpress предлагают смартфон Xiaomi Redmi Note 11E по сниженной цене. Он оснащён процессором Dimensity 700, 50-Мп камерой, 90-Гц дисплеем и аккумулятором ёмкостью 5000 мАч.
Продавец пишет, что распродаёт китайскую версию смартфона, но с глобальной ROM. Стоит отметить, что аппарат поддерживает не все российские частоты 4G, кроме того, у него нет модуля NFC. Зато у смартфона установлен очень мощный для такой ценовой категории процессор, приличные 4/128 ГБ и 50-Мп камера.
Чтобы купить Xiaomi Redmi Note 11E с максимальной скидкой, нужно сначала нажать на кнопку «Получить купоны» на этой странице. После этого товар можно добавить в корзину. Его стоимость составит 10 187 рублей.
Напомним, что, как всегда, все акции актуальны на момент публикации новости. Наличие скидки стоит проверять самостоятельно.