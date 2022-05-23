Китайскую версию Xiaomi Redmi Note 11 с 128 ГБ отдают всего за 10 тысяч рублей

Продавец пишет, что распродаёт китайскую версию смартфона, но с глобальной ROM. Стоит отметить, что аппарат поддерживает не все российские частоты 4G, кроме того, у него нет модуля NFC. Зато у смартфона установлен очень мощный для такой ценовой категории процессор, приличные 4/128 ГБ и 50-Мп камера.

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