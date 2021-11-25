Xiaomi выпустила более дешёвый Redmi Note 11 без 5G

Называется новинка, как нетрудно догадаться, Redmi Note 11 4G. В основу смартфона лёг чип MediaTek Helio G88. При этом базовая версия смартфона предлагается с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Её цена — 155 долларов (11,5 тыс рублей). Версия с 6 ГБ оперативной памяти обойдётся уже в 170 долларов (12,6 тыс рублей).

Для сравнения, Redmi Note 11 5G в версии 4/128 ГБ оценивается в 187 долларов (14 тыс рублей).