Xiaomi выпустила более дешёвый Redmi Note 11 без 5G

Xiaomi выпустила более дешёвый Redmi Note 11 без 5GЗаметно более дешёвый
Называется новинка, как нетрудно догадаться, Redmi Note 11 4G. В основу смартфона лёг чип MediaTek Helio G88. При этом базовая версия смартфона предлагается с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Её цена — 155 долларов (11,5 тыс рублей). Версия с 6 ГБ оперативной памяти обойдётся уже в 170 долларов (12,6 тыс рублей).
Для сравнения, Redmi Note 11 5G в версии 4/128 ГБ оценивается в 187 долларов (14 тыс рублей).
Помимо более низкой цены и Helio G88 в основе, Redmi Note 11 4G может похвастаться 6,5-дюймовым IPS-дисплеем с частотой обновления 90 Гц, стереодинамиками и боковым сканером отпечатков пальцев. При этом основная камера устройства тройная (на 50, 8 и 2 Мп), а фронтальная — на 8 Мп.
Старт продажи новинки намечен уже на 1 декабря 2021 года.