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Xiaomi выпустила более дешёвый Redmi Note 11 без 5G

Заметно более дешёвый
Не успели начаться продажи нового бюджетника Redmi Note 11 5G, как Xiaomi решила порадовать фанатов ещё более дешёвой версией устройства. Для этого она избавилась в нём от 5G-модема.
Xiaomi выпустила более дешёвый Redmi Note 11 без 5G

Называется новинка, как нетрудно догадаться, Redmi Note 11 4G. В основу смартфона лёг чип MediaTek Helio G88. При этом базовая версия смартфона предлагается с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Её цена — 155 долларов (11,5 тыс рублей). Версия с 6 ГБ оперативной памяти обойдётся уже в 170 долларов (12,6 тыс рублей).

Для сравнения, Redmi Note 11 5G в версии 4/128 ГБ оценивается в 187 долларов (14 тыс рублей).

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Помимо более низкой цены и Helio G88 в основе, Redmi Note 11 4G может похвастаться 6,5-дюймовым IPS-дисплеем с частотой обновления 90 Гц, стереодинамиками и боковым сканером отпечатков пальцев. При этом основная камера устройства тройная (на 50, 8 и 2 Мп), а фронтальная — на 8 Мп.

Старт продажи новинки намечен уже на 1 декабря 2021 года.

Источник: Gizmochina
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