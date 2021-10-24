Опубликована распаковка нового смартфона Xiaomi Redmi Note 11

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Опубликована распаковка нового смартфона Xiaomi Redmi Note 11До анонса
Уже 28 октября состоится презентация линейки Redmi Note 11, а в сети заранее опубликовали видео с распаковкой смартфона.
Это сделал индийский канал Agrawalji Technical на YouTube. Автор распаковал модель Redmi Note 11 5G. Коробка из-под смартфона выглядит довольно стильно: на белом фоне изображена градиентная надпись с названием модели. Внутри находится коробочка с документацией и чехлом. Чуть ниже расположен сам смартфон. В наборе есть и зарядное устройство.
Agrawalji Technical
Смартфон получился достаточно большим. В экране у него есть вырез в виде дырки под камеру.
Redmi Note 11 5G должен получить 6,67-дюймовый экран частотой обновления 120 Гц, 16-Мп фронтальную камеру, четверную основную камеру с главным датчиком на 50 Мп. В смартфон установят процессор MediaTek Dimensity 810 и аккумулятор ёмкостью 5000 мАч.
Источник: Agrawalji Technical