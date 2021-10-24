Опубликована распаковка нового смартфона Xiaomi Redmi Note 11

Смартфон получился достаточно большим. В экране у него есть вырез в виде дырки под камеру.

Redmi Note 11 5G должен получить 6,67-дюймовый экран частотой обновления 120 Гц, 16-Мп фронтальную камеру, четверную основную камеру с главным датчиком на 50 Мп. В смартфон установят процессор MediaTek Dimensity 810 и аккумулятор ёмкостью 5000 мАч.