Раскрыта дата анонса глобальной версии доступного флагмана Xiaomi Redmi Note 11

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Раскрыта дата анонса глобальной версии доступного флагмана Xiaomi Redmi Note 11Ждать осталось чуть более недели
Линейка Redmi Note — одна из самых популярных у Xiaomi. И если в Китае свежая итерация — Redmi Note 11 — была представлена ещё в октябре 2021 года, то на глобальном рынке она до сих пор лишь ожидается.
И вот, судя по всему, уже совсем скоро ситуация изменится. По крайней мере, представители Xiaomi заявили, что запуск нового поколения семейства Redmi Note на международном рынке состоится уже 26 января в 23:00 по московскому времени.
Если верить данным инсайдеров, Redmi Note 11 для европейского рынка будет иметь много общего с китайскими моделями. Но при этом отличия так же будут. Как минимум, в плане дизайна — глобальный вариант будет иметь покатые грани вместо плоской рамки.
Также изменения коснутся и «внутренностей». Например, базовый Redmi Note 11 получит чип Snapdragon 680 от Qualcomm вместо MediaTek Dimensity 810.
Источник: NotebookCheck