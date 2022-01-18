Раскрыта дата анонса глобальной версии доступного флагмана Xiaomi Redmi Note 11

И вот, судя по всему, уже совсем скоро ситуация изменится. По крайней мере, представители Xiaomi заявили, что запуск нового поколения семейства Redmi Note на международном рынке состоится уже 26 января в 23:00 по московскому времени.

Если верить данным инсайдеров, Redmi Note 11 для европейского рынка будет иметь много общего с китайскими моделями. Но при этом отличия так же будут. Как минимум, в плане дизайна — глобальный вариант будет иметь покатые грани вместо плоской рамки.