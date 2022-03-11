Xiaomi объявила российские цены смартфонов серии Redmi Note 11

В линейку вошли четыре модели: Redmi Note 11 Pro 5G, Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 11S и Redmi Note 11. Первые три смартфона оснащены основной камерой на 108 Мп и фронтальной 16 Мп. Также у аппаратов есть экран FHD+ AMOLED DotDisplay с частотой обновления до 120 Гц. Модель Redmi Note 11 Pro 5G работает на процессоре Snapdragon 695, а Redmi Note 11 Pro и Redmi Note 11S — на MediaTek Helio G96. Redmi Note 11 получил чип Snapdragon 680. Все смартфона имеют аккумулятор ёмкостью 5000 мАч. Старшие модели поддерживают быструю зарядку мощностью 67 Вт — зарядить их на 50% можно за 15 минут.

Redmi Note 11: в продаже с 11 марта. 4 ГБ + 64 ГБ — 26 990 рублей, 4 ГБ + 128 ГБ — 27 990 рублей, с 11 по 20 марта действует скидка (21 990 рублей и 25 990 соответственно).

Redmi Note 11S: в продаже с 7 апреля. 6 ГБ + 64 ГБ — 33 990 рублей, 6 ГБ + 128 ГБ — 35 990 рублей.

Redmi Note 11 Pro: в продаже с 7 апреля. 8 ГБ + 128 ГБ — 41 990 рублей, будет доступен для предзаказа с 31 марта по 6 апреля по цене 39 990 рублей.

Redmi Note 11 Pro 5G: в продаже с 7 апреля. 6 ГБ + 64 ГБ — 44 990 рублей, 8 ГБ + 128 ГБ — 47 990 рублей, в период предзаказа с 31 марта по 6 апреля стоимость составит 41 990 рублей и 44 990 рублей соответственно.