Новенький Xiaomi Redmi Note 11E выйдет уже в этом месяце

Свежие сведения появились благодаря базе данных Google Play Console. В ней, например, появилось название устройства — Redmi Note 11E Pro. Устройство будет оснащено 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FullHD+. Частота обновления его экрана составит 120 Гц.

В основу смартфона ляжет чип Snapdragon 695 от Qualcomm. Основная камера сможет делать снимки с разрешением в 108 Мп, а фронтальная — 16 Мп. Оперативной памяти в устройстве будет от 6 до 16 ГБ, а постоянной — от 128 до 512 ГБ. Ёмкость аккумулятора составит 5000 мАч.

Работать Redmi Note 11E Pro будет под управлением Android 11 с установленной поверх оболочкой MIUI 13. Релиз девайса намечен уже на февраль 2022 года.