Новенький Xiaomi Redmi Note 11E выйдет уже в этом месяце

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Новенький Xiaomi Redmi Note 11E выйдет уже в этом месяцеПри этом смартфон сможет удивить высоким разрешением снимков и объёмом оперативной памяти
Некоторое время назад стало известно, что китайские регулятор сертифицировали новый смартфон Redmi с модельным номером 2201116SC. Теперь же появилась информация о том, каким железом оснастят устройство.
Свежие сведения появились благодаря базе данных Google Play Console. В ней, например, появилось название устройства — Redmi Note 11E Pro. Устройство будет оснащено 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FullHD+. Частота обновления его экрана составит 120 Гц.
В основу смартфона ляжет чип Snapdragon 695 от Qualcomm. Основная камера сможет делать снимки с разрешением в 108 Мп, а фронтальная — 16 Мп. Оперативной памяти в устройстве будет от 6 до 16 ГБ, а постоянной — от 128 до 512 ГБ. Ёмкость аккумулятора составит 5000 мАч.
Работать Redmi Note 11E Pro будет под управлением Android 11 с установленной поверх оболочкой MIUI 13. Релиз девайса намечен уже на февраль 2022 года.
Источник: Gizmochina