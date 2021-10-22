Глава Redmi назвал альтернативу смартфонам серии Redmi Note 11

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Глава Redmi назвал альтернативу смартфонам серии Redmi Note 11Для тех, кто не любит AMOLED-экраны
28 октября в Китае должна выйти новая серия смартфонов Redmi Note 11. Они станут первыми в линейке Redmi Note с AMOLED-дисплеями. Однако, если вам не хочется пользоваться такими, у главы Redmi есть для вас ответ.
Как написал Лю Вейбин (Lu Weibing) в Weibo, в качестве альтернативы для тех, кто не хочет смартфон с AMOLED-экраном, можно купить Redmi Note 10 Pro (неожиданный совет).
Вейбин отметил, что разработка смартфона — это «сложная задача». Независимо от того, какое решение примет производитель, найдётся группа людей, которым что-то не понравится. «Если вам нравится ЖК-дисплей, вы можете выбрать наш Note 10 Pro, который также защищён прочным стеклом Victus Gorilla», — заявил Вейбин.
Источник: Gizchina