Глава Redmi назвал альтернативу смартфонам серии Redmi Note 11

Как написал Лю Вейбин (Lu Weibing) в Weibo, в качестве альтернативы для тех, кто не хочет смартфон с AMOLED-экраном, можно купить Redmi Note 10 Pro (неожиданный совет).

Вейбин отметил, что разработка смартфона — это «сложная задача». Независимо от того, какое решение примет производитель, найдётся группа людей, которым что-то не понравится. «Если вам нравится ЖК-дисплей, вы можете выбрать наш Note 10 Pro, который также защищён прочным стеклом Victus Gorilla», — заявил Вейбин.