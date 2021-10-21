Xiaomi впервые показала новенький Redmi Note 11 целиком

Выглядит устройство интересно — острые углы напоминают таковые на линейках iPhone 12 и iPhone 13. При этом цветовое решение как будто отдалённо отсылает к таковому на iPhone 12 Pro с его зелёным вариантом.

Глава Xiaomi уточнил, что Redmi Note 11 является частью флагманской линейки K40. При этом в основу новинки ляжет чип Dimensity 810 от MediaTek, объём оперативной памяти будет от 6 до 8 ГБ, в то время как постоянной от 128 до 256 ГБ.