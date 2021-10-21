Xiaomi впервые показала новенький Redmi Note 11 целиком

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Xiaomi впервые показала новенький Redmi Note 11 целикомВыглядит очень интересно
Уже совсем скоро, 28 октября, Xiaomi анонсирует свой новый «народный» смартфон — Redmi Note 11. И вот, накануне презентации, глава компании Лэй Цзюнь решил впервые показать, как именно будет выглядеть устройство.
Выглядит устройство интересно — острые углы напоминают таковые на линейках iPhone 12 и iPhone 13. При этом цветовое решение как будто отдалённо отсылает к таковому на iPhone 12 Pro с его зелёным вариантом.
Глава Xiaomi уточнил, что Redmi Note 11 является частью флагманской линейки K40. При этом в основу новинки ляжет чип Dimensity 810 от MediaTek, объём оперативной памяти будет от 6 до 8 ГБ, в то время как постоянной от 128 до 256 ГБ.
Ещё из интересного можно отметить аккумулятор на 5000 мАч, экран с частотой обновления 120 Гц, и 108 Мп основную камеру.
Информации о цене устройства пока что нет. Но учитывая опыт прошлых поколения линейки, она явно будет более чем приемлемой для большинства.