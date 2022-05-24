144-Гц экран, мощный процессор и зарядка 120 Вт: представлены смартфоны Xiaomi Redmi Note 11T

Note 11T Pro оснащён SoC MediaTek Dimensity 8100, аккумулятором ёмкостью 5080 мАч, который поддерживает более медленную, но тоже быструю зарядку мощностью 67 Вт.

Что касается камеры, Note 11T Pro+ получил систему из трёх модулей: 64-Мп Samsung ISOCELL GW1, 8-Мп ультраширик и 2-Мп макромодуль. У Note 11T Pro всё то же самое.

Цены на младшую модель начинаются с 1799 юаней (около 15,4 тысячи рублей). Стоимость Note 11T Pro+ стартует с отметки 1999 юаней (около 17 тысяч рублей).