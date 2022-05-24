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144-Гц экран, мощный процессор и зарядка 120 Вт: представлены смартфоны Xiaomi Redmi Note 11T

Цены очень приятные
В Китае официально представили новую серию смартфонов Redmi Note 11T. Она состоит из двух моделей: Note 11T Pro и Note 11T Pro+.
144-Гц экран, мощный процессор и зарядка 120 Вт: представлены смартфоны Xiaomi Redmi Note 11T

Модель Note 11T Pro+ получила 6,6-дюймовый IPS LCD дисплей разрешением Full HD+ и частотой обновления 144 Гц. Ранее экран получил оценку A+ от DisplayMate. Модель Note 11T Pro оснащена таким же дисплеем.

Note 11T Pro+ позиционируется как смартфон высокого класса. Под капотом у него установлен чипсет MediaTek Dimensity 8100 5G, выполненный по 4-нм техпроцессу TSMC. Питает устройство аккумулятор ёмкостью 4400 мАч, который поддерживает колоссальную быструю зарядку мощностью 120 Вт. Всего за 19 минут можно зарядить телефон с 0 до 100%.

144-Гц экран, мощный процессор и зарядка 120 Вт: представлены смартфоны Xiaomi Redmi Note 11T

Note 11T Pro оснащён SoC MediaTek Dimensity 8100, аккумулятором ёмкостью 5080 мАч, который поддерживает более медленную, но тоже быструю зарядку мощностью 67 Вт.

Что касается камеры, Note 11T Pro+ получил систему из трёх модулей: 64-Мп Samsung ISOCELL GW1, 8-Мп ультраширик и 2-Мп макромодуль. У Note 11T Pro всё то же самое.

Цены на младшую модель начинаются с 1799 юаней (около 15,4 тысячи рублей). Стоимость Note 11T Pro+ стартует с отметки 1999 юаней (около 17 тысяч рублей).

Источник:Gizmochina
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#Redmi Note 11
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