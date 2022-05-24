144-Гц экран, мощный процессор и зарядка 120 Вт: представлены смартфоны Xiaomi Redmi Note 11T

144-Гц экран, мощный процессор и зарядка 120 Вт: представлены смартфоны Xiaomi Redmi Note 11TЦены очень приятные
Модель Note 11T Pro+ получила 6,6-дюймовый IPS LCD дисплей разрешением Full HD+ и частотой обновления 144 Гц. Ранее экран получил оценку A+ от DisplayMate. Модель Note 11T Pro оснащена таким же дисплеем.
Note 11T Pro+ позиционируется как смартфон высокого класса. Под капотом у него установлен чипсет MediaTek Dimensity 8100 5G, выполненный по 4-нм техпроцессу TSMC. Питает устройство аккумулятор ёмкостью 4400 мАч, который поддерживает колоссальную быструю зарядку мощностью 120 Вт. Всего за 19 минут можно зарядить телефон с 0 до 100%.
Note 11T Pro оснащён SoC MediaTek Dimensity 8100, аккумулятором ёмкостью 5080 мАч, который поддерживает более медленную, но тоже быструю зарядку мощностью 67 Вт.
Что касается камеры, Note 11T Pro+ получил систему из трёх модулей: 64-Мп Samsung ISOCELL GW1, 8-Мп ультраширик и 2-Мп макромодуль. У Note 11T Pro всё то же самое.
Цены на младшую модель начинаются с 1799 юаней (около 15,4 тысячи рублей). Стоимость Note 11T Pro+ стартует с отметки 1999 юаней (около 17 тысяч рублей).