Опять за своё: Xiaomi перевыпустила прошлогодний смартфон под новым именем

Из-за этого Redmi Note 11 SE имеет устаревшие характеристики. Смартфон выпускается в двух конфигурациях памяти: 4/128 и 6/128, в качестве SoC у него выступает довольно новая Mediatek Dimensity 700, а вот дисплей — ЖК-экран частотой 90 Гц и разрешением 1080p. Также имеется двойная камера с 48-мегапиксельным сенсором и 2-мегапиксельным датчиком глубины.

Устройство поставляется с MIUI 12 на базе Android 11. Точно такие же характеристики имел Redmi Note 10 5G, вышедший в марте 2021 года.