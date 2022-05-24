Опять за своё: Xiaomi перевыпустила прошлогодний смартфон под новым именем

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Опять за своё: Xiaomi перевыпустила прошлогодний смартфон под новым именемRedmi Note 11SE — не новый аппарат
Сегодня Xiaomi без лишнего шума представила смартфон Redmi Note 11SE. Однако есть одна загвоздка. Redmi Note 11SE — это просто Redmi Note 10 5G с дизайном POCO M3 Pro 5G, то есть Xiaomi снова выпускает одно и то же устройство дважды.
Из-за этого Redmi Note 11 SE имеет устаревшие характеристики. Смартфон выпускается в двух конфигурациях памяти: 4/128 и 6/128, в качестве SoC у него выступает довольно новая Mediatek Dimensity 700, а вот дисплей — ЖК-экран частотой 90 Гц и разрешением 1080p. Также имеется двойная камера с 48-мегапиксельным сенсором и 2-мегапиксельным датчиком глубины.
Устройство поставляется с MIUI 12 на базе Android 11. Точно такие же характеристики имел Redmi Note 10 5G, вышедший в марте 2021 года.