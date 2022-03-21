Новый бюджетный смартфон Xiaomi выйдет сразу под четырьмя именами

Более того, устройство будет представлено на разных рынках под разным названием. Изначально оно будет известно как Redmi Note 11E. И уже дальше, распространяясь по регионам, оно будет переименовываться в Redmi 10 5G, Redmi 10 Prime+ 5G и POCO M4 5G.

Напомним, что в Redmi Note 11E получил 6,58-дюймовый IPS-дисплей с разрешением FullHD+ и частотой обновления 90 Гц. 5 Мп фронтальная камера смартфона спряталась в каплевидном вырезе. Основная камера может похвастаться главным модулем на 50 Мп.