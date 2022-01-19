Зарядка 120 Вт и 90 Гц экран за 12 тысяч рублей — свежие подробности о Xiaomi Redmi Note 11S

Несмотря на то, что презентация по случаю анонса устройства ожидается лишь в феврале, уже сейчас интернет-инсайдеры делятся подробностями о смартфоне. Так, например, устройству приписывают AMOLED-дисплей с частотой 90 Гц.

В то же время мощность быстрой зарядки, также по данным источников, должна составить 120 Вт. А учитывая, что Redmi Note 11S приписывают цену в районе 157 долларов (12 тыс рублей), новинка может стать самым дешёвым смартфоном с поддержкой 120-Вт зарядки.

Напомним, что в основу устройства, согласно слухам, должен лечь чип Dimensity от MediaTek. Основная камера ожидается тройная, на 108, 8 и 2 Мп. Больше подробностей о девайсе ожидается в ближайшее время.