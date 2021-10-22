По-прежнему «народные» смартфоны: раскрыты цены линейки Xiaomi Redmi Note 11

По данным интернет-инсайдеров, устройства серии будут продаваться по цене от 185 до 390 долларов (от 13 до 27,5 тыс рублей). Они же сообщили, какие характеристики стоит ждать от новинок.

В основу Redmi Note 11 ляжет чип Dimensity 810 от MediaTek. Размер IPS-дисплея смартфона составит 6,5 дюйма, при этом будет поддержка частоты обновления экрана 120 Гц. Объём аккумулятора устройства — 5000 мАч, а основная камера получит несколько модулей, главный из которых будет на 50 Мп. В продажу поступит несколько версий аппарата: 4/128 ГБ за 185 долларов (13 тыс рублей), 6/128 ГБ за 220 долларов (15,5 тыс рублей), 8/128 ГБ за 250 долларов (17,6 тыс рублей) и 8/256 ГБ за 280 долларов (19,7 тыс рублей).

Если же говорить о Pro-версии новинки, то здесь компания готовит уже AMOLED-дисплей (частота обновления 120 Гц сохранится), Dimensity 920 в качестве «основы» и главный модуль основной камеры на 108 Мп. Также этой версии приписывают звук от JBL. Что же вариантов для продажи, то Xiaomi готовит модификацию на 6/128 ГБ за 250 долларов (17,6 тыс рублей), 8/128 ГБ за 280 долларов (19,7 тыс рублей) и 8/256 ГБ за 310 долларов (21,8 тыс рублей).

«Ультимативная» модель линейки получит название Redmi Note 11 Pro+. Она будет очень похожа на обычную Pro-версию, за исключением процессора (здесь будет установлен MediaTek Dimensity 1200) и более быстрой проводной зарядки (120 Вт против 67 Вт у Redmi Note 11 Pro). Что же касательно стоимости, то версия 8/128 ГБ ожидается за 345 долларов (24,3 тыс рублей), а вариант на 8/256 ГБ за 390 долларов (27,5 тыс рублей).