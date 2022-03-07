11 весомых преимуществ iPhone перед другими смартфонами

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11 весомых преимуществ iPhone перед другими смартфонамиИх перечисляет пользователь iXBT.com
На самом деле, считает автор статьи, iPhone может оказаться одной из лучших покупок. Почему - ответ в материале.
По мнению автора статьи, iOS - наиболее комфортная для повседневных задач операционная система. Отчасти поэтому iPhone может стать одним из ваших лучших приобретений в жизни, пишет пользователь. И доказательство тому - 11 пунктов.
- Скорость и стабильность работы. Да, сегодня есть много смартфонов, превосходящих по характеристикам iPhone. Однако устройства Apple хорошо оптимизированы, благодаря чему им вовсе не нужно для быстрой работы иметь мощные комплектующие. Всё дело в том, что процессоры iPhone изготовляют именно для iOS.
- Дизайн и качество сборки. У iPhone уникальный и узнаваемый дизайн, элементы которого другие производители нередко начинают копировать.
- Простое управление. Для того чтобы разобраться во всех функциях iPhone и в особенностях его интерфейса, не нужно тратить много усилий. При этом на Android-смартфонах по умолчанию установлены различные бесполезные виджеты, которые нужно отключать самостоятельно.
- Высокий уровень безопасности. Например, никто не разблокирует ваш iPhone без вашего ведома. Также все данные на устройстве не могут быть украдены.
- Постоянные обновления. Каждая новая версия iOS предоставляет всё больше возможностей пользователям. При этом производители быстро ищут и исправляют различные ошибки, возникающие у владельцев аппаратов.
- Актуальность. Даже старый iPhone вполне можно продать за хорошую цену. А вот, например, Huawei через пару лет уже обесценивается до 80 процентов.
- AppStore. На Android в Google Play загрузить своё приложение может любой разработчик, при этом сама программа никак не проверяется. В AppleStore же приложение сначала должно пройти дополнительную проверку.
- Apple Pay. По умолчанию в iPhone установлено приложение для банковских карт. Также бесконтактную оплату можно производить при помощи нажатия одной кнопки, а подтверждать оплату - при помощи Face ID. Правда, сейчас у российских пользователей возникают проблемы с оплатой через Apple Pay.
- iCloud. На Android-устройствах нужно загружать дополнительное приложение для перенесения файлов в облако, а на iPhone этого не требуется. Кроме того, в базовой версии в iCloud можно получить 2 ГБ памяти, а при подключении iCloud+ - 2 ТБ.
- Дополнительные аксессуары. Практически везде можно приобрести как чехлы, так и наушники, беспроводные зарядки и т.п. для iPhone.
- Экосистема Apple. Все имеющиеся у вас устройства Apple вы можете связать между собой при помощи аккаунта в iCloud.
Источник: iXBT.com