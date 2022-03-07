11 весомых преимуществ iPhone перед другими смартфонами

По мнению автора статьи, iOS - наиболее комфортная для повседневных задач операционная система. Отчасти поэтому iPhone может стать одним из ваших лучших приобретений в жизни, пишет пользователь. И доказательство тому - 11 пунктов.

Скорость и стабильность работы. Да, сегодня есть много смартфонов, превосходящих по характеристикам iPhone. Однако устройства Apple хорошо оптимизированы, благодаря чему им вовсе не нужно для быстрой работы иметь мощные комплектующие. Всё дело в том, что процессоры iPhone изготовляют именно для iOS.

Дизайн и качество сборки. У iPhone уникальный и узнаваемый дизайн, элементы которого другие производители нередко начинают копировать.

Простое управление. Для того чтобы разобраться во всех функциях iPhone и в особенностях его интерфейса, не нужно тратить много усилий. При этом на Android-смартфонах по умолчанию установлены различные бесполезные виджеты, которые нужно отключать самостоятельно.

Высокий уровень безопасности. Например, никто не разблокирует ваш iPhone без вашего ведома. Также все данные на устройстве не могут быть украдены.