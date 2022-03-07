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11 весомых преимуществ iPhone перед другими смартфонами

Их перечисляет пользователь iXBT.com
На самом деле, считает автор статьи, iPhone может оказаться одной из лучших покупок. Почему - ответ в материале.
11 весомых преимуществ iPhone перед другими смартфонами

По мнению автора статьи, iOS - наиболее комфортная для повседневных задач операционная система. Отчасти поэтому iPhone может стать одним из ваших лучших приобретений в жизни, пишет пользователь. И доказательство тому - 11 пунктов.

  1. Скорость и стабильность работы. Да, сегодня есть много смартфонов, превосходящих по характеристикам iPhone. Однако устройства Apple хорошо оптимизированы, благодаря чему им вовсе не нужно для быстрой работы иметь мощные комплектующие. Всё дело в том, что процессоры iPhone изготовляют именно для iOS.
  1. Дизайн и качество сборки. У iPhone уникальный и узнаваемый дизайн, элементы которого другие производители нередко начинают копировать.
  1. Простое управление. Для того чтобы разобраться во всех функциях iPhone и в особенностях его интерфейса, не нужно тратить много усилий. При этом на Android-смартфонах по умолчанию установлены различные бесполезные виджеты, которые нужно отключать самостоятельно.
  1. Высокий уровень безопасности. Например, никто не разблокирует ваш iPhone без вашего ведома. Также все данные на устройстве не могут быть украдены.
  1. Постоянные обновления. Каждая новая версия iOS предоставляет всё больше возможностей пользователям. При этом производители быстро ищут и исправляют различные ошибки, возникающие у владельцев аппаратов.
11 весомых преимуществ iPhone перед другими смартфонами
  1. Актуальность. Даже старый iPhone вполне можно продать за хорошую цену. А вот, например, Huawei через пару лет уже обесценивается до 80 процентов.
  1. AppStore. На Android в Google Play загрузить своё приложение может любой разработчик, при этом сама программа никак не проверяется. В AppleStore же приложение сначала должно пройти дополнительную проверку.
  1. Apple Pay. По умолчанию в iPhone установлено приложение для банковских карт. Также бесконтактную оплату можно производить при помощи нажатия одной кнопки, а подтверждать оплату - при помощи Face ID. Правда, сейчас у российских пользователей возникают проблемы с оплатой через Apple Pay.
  1. iCloud. На Android-устройствах нужно загружать дополнительное приложение для перенесения файлов в облако, а на iPhone этого не требуется. Кроме того, в базовой версии в iCloud можно получить 2 ГБ памяти, а при подключении iCloud+ - 2 ТБ.
  1. Дополнительные аксессуары. Практически везде можно приобрести как чехлы, так и наушники, беспроводные зарядки и т.п. для iPhone.
  1. Экосистема Apple. Все имеющиеся у вас устройства Apple вы можете связать между собой при помощи аккаунта в iCloud.
Источник: iXBT.com
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