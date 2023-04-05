12 ГБ оперативной памяти и не только: в Сеть слили подробности о Samsung Galaxy S24

Как сообщается, Galaxy S24 и S24+ будут поставляться с увеличенной оперативной памятью в базовых моделях, начиная с 12 ГБ, по сравнению с 8 ГБ у предшественников. Между тем, Galaxy S24 Ultra будет иметь аж 16 ГБ оперативной памяти.

Касаемо основной памяти, тут базовые модели Galaxy S24 и S24+ будут оснащаться минимум 256 ГБ флэш-памяти, что в два раза больше минимальных 128 ГБ у Galaxy S23. Максимальный объем флеш-памяти, по слухам, будет равен 1 ТБ.

И чем ближе мир будет к анонсу следующих флагманов Samsung, тем больше подробностей будет о них всплывать.