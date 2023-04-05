12 ГБ оперативной памяти и не только: в Сеть слили подробности о Samsung Galaxy S24

12 ГБ оперативной памяти и не только: в Сеть слили подробности о Samsung Galaxy S24Основная память тоже не подкачает
Предстоящая серия флагманских смартфонов Samsung, Galaxy S24, будет представлена в начале следующего года, и новые утечки раскрыли некоторые ключевые детали об этих устройствах.
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Как сообщается, Galaxy S24 и S24+ будут поставляться с увеличенной оперативной памятью в базовых моделях, начиная с 12 ГБ, по сравнению с 8 ГБ у предшественников. Между тем, Galaxy S24 Ultra будет иметь аж 16 ГБ оперативной памяти.
Касаемо основной памяти, тут базовые модели Galaxy S24 и S24+ будут оснащаться минимум 256 ГБ флэш-памяти, что в два раза больше минимальных 128 ГБ у Galaxy S23. Максимальный объем флеш-памяти, по слухам, будет равен 1 ТБ.
И чем ближе мир будет к анонсу следующих флагманов Samsung, тем больше подробностей будет о них всплывать.