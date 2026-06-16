Телефоны
Опубликовано 16 июня 2026, 18:36
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120 Гц, 6000 мА·ч, камера Sony: Tecno представила смартфон Spark 50 Pro

Пока без цены
Tecno анонсировала смартфон Spark 50 Pro. Аппарат среднего уровня, но при этом имеет вполне сносные характеристики.
120 Гц, 6000 мА·ч, камера Sony: Tecno представила смартфон Spark 50 Pro

© Tecno

У телефона 6,78-дюймовый экран с частотой обновления 120 Гц. Корпус 7,8 мм в толщину, но при этом защищён от пыли, влаги и падений. Доступно пять цветов: оранжевый, синий, чёрный, серый и белый. Аккумулятор на 6000 мА·ч (есть версия с батареей на 5600 мА·ч). Есть быстрая зарядка на 60 Вт.

За производительность отвечает процессор MediaTek Helio G100 Ultimate. Объём встроенной и оперативной памяти не назван.

Основная камера имеет 50 мегапикселей и использует сенсор Sony LYTIA 600. Также есть функции улучшения тона кожи, ИИ-ластик для удаления объектов и расширение кадра. Данных о других камерах пока нет.

Цены и дата выхода не объявлены.

Источник:notebookcheck
Автор:Максим Многословный
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#Tecno
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#технические характеристики
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