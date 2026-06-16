120 Гц, 6000 мА·ч, камера Sony: Tecno представила смартфон Spark 50 Pro

У телефона 6,78-дюймовый экран с частотой обновления 120 Гц. Корпус 7,8 мм в толщину, но при этом защищён от пыли, влаги и падений. Доступно пять цветов: оранжевый, синий, чёрный, серый и белый. Аккумулятор на 6000 мА·ч (есть версия с батареей на 5600 мА·ч). Есть быстрая зарядка на 60 Вт.

За производительность отвечает процессор MediaTek Helio G100 Ultimate. Объём встроенной и оперативной памяти не назван.

Основная камера имеет 50 мегапикселей и использует сенсор Sony LYTIA 600. Также есть функции улучшения тона кожи, ИИ-ластик для удаления объектов и расширение кадра. Данных о других камерах пока нет.

Цены и дата выхода не объявлены.