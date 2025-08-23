120 Гц, 7 550 мАч, Android 16: полные характеристики Oppo Find X9 Pro

Устройство получит 6,78-дюймовый плоский OLED-дисплей с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. За производительность отвечает чип MediaTek Dimensity 9500, а память составит до 16 ГБ ОЗУ и до 512 ГБ встроенного хранилища.

Основная камера будет трёхмодульной: 50 МП (Sony Lytia LYT-828), 50 МП ультраширокоугольная (Samsung ISOCELL JN5) и 200 МП перископная с 3-кратным оптическим зумом (Samsung ISOCELL HP5). Для селфи предусмотрена 50 МП камера с автофокусом на сенсоре Samsung ISOCELL JN5.

Смартфон оснастят батареей на 7 550 мАч с поддержкой 80 Вт проводной и 50 Вт беспроводной зарядки, ультразвуковым сканером отпечатков в дисплее, Wi-Fi 7, NFC и настраиваемой кнопкой. Работать Find X9 Pro будет на ColorOS 16 на базе Android 16.