120 Гц, AMOLED, 80 Вт зарядка: представлены Realme 13 и 13+ 5G

Обе модели оснащены дисплеями с частотой 120 Гц, но у Realme 13+ 5G экран AMOLED, а у Realme 13 5G — ЖК-панель. Realme 13+ 5G — более «премиальный» вариант, оснащенный 50-Мп основной камерой Sony LYT-600 с оптической стабилизацией изображения (OIS), 8-Мп сверхширокоугольным объективом и 2-Мп портретным сенсором. Стандартный Realme 13 5G, напротив, оснащен двойной камерой, включая тот же 50-Мп основной датчик и 2-Мп портретный объектив.

Внутри Realme 13+ 5G находится процессор Dimensity 7300, в то время как Realme 13 5G работает на Dimensity 6300. Оба устройства предлагают до 12 ГБ оперативной памяти, поддержку виртуальной оперативной памяти и накопитель объемом до 256 ГБ. Они оснащены аккумулятором емкостью 5 000 мАч, а скорость зарядки составляет 80 Вт для модели Plus и 45 Вт для стандартной версии.

Эти устройства продаются по цене от 210 до 320 долларов, поставки начнутся 6 сентября.