120-Гц экранов не появится в базовых моделях iPhone до 2025 года

Apple хочет, чтобы вы покупали Pro-смартфоны

В прошлом году Росс Янг из Display Supply Chain Consultants сделал прогноз, что базовые модели iPhone перейдут на фронтальный вырез под камеру в стиле Dynamic Island с поколением 2023 года, то есть iPhone 15. Теперь у DSCC есть прогноз о том, когда базовые модели перейдут на дисплеи ProMotion с частотой обновления 120 Гц.