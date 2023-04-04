120-Гц экранов не появится в базовых моделях iPhone до 2025 года

120-Гц экранов не появится в базовых моделях iPhone до 2025 годаApple хочет, чтобы вы покупали Pro-смартфоны
В прошлом году Росс Янг из Display Supply Chain Consultants сделал прогноз, что базовые модели iPhone перейдут на фронтальный вырез под камеру в стиле Dynamic Island с поколением 2023 года, то есть iPhone 15. Теперь у DSCC есть прогноз о том, когда базовые модели перейдут на дисплеи ProMotion с частотой обновления 120 Гц.
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Согласно новым данным Янга, даже модели следующего года, iPhone 16, будут использовать стандартную панель LTPS с частотой обновления 60 Гц. Похоже, Apple хочет сохранить чёткое разделение между iPhone Pro и обычными моделями. Возможно в будущем, если у стандартных смартфонов появятся ProMotion-дисплеи, то у Pro-устройств в это время будет, например, подэкранная камера.
Ниже можно увидеть составленную аналитиками дорожную карту Apple: