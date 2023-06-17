120 Гц и 2К разрешение: будущий смартфон Google обзавелся новыми утечками

120 Гц и 2К разрешение: будущий смартфон Google обзавелся новыми утечкамиВыход когда-нибудь в этом году
Новые подробности о предстоящих смартфонах Google Pixel 8 появились в недавней утечке, проливающей свет на спецификации дисплеев обоих устройств. Согласно сообщениям, Pixel 8 будет оснащен немного меньшим 6,17-дюймовым дисплеем с частотой обновления 120 Гц и разрешением FHD+ (2400×1080).
С другой стороны, Pixel 8 Pro сохранит свой 6,7-дюймовый размер, но с более узкими краями. У модели Pro будут также изменены углы экрана, вероятно, из-за использования плоского стеклянного покрытия (у Pixel 7 Pro края экрана закруглены). Однако разрешение экрана Pixel 8 Pro снизится по сравнению с предшественниками: с 3120×1440 до 2992×1344.
Компромиссом, однако, станет улучшенная частота обновления, причем модель Pro будет поддерживать ряд режимов от 5 Гц до 120 Гц. Оба устройства получат повышенную яркость: у Pixel 8 она достигает 1 400 нит, а у Pixel 8 Pro - 1 600 нит.
Ожидается, что серия Pixel 8 будет представлена в конце этого года.