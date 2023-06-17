120 Гц и 2К разрешение: будущий смартфон Google обзавелся новыми утечками

С другой стороны, Pixel 8 Pro сохранит свой 6,7-дюймовый размер, но с более узкими краями. У модели Pro будут также изменены углы экрана, вероятно, из-за использования плоского стеклянного покрытия (у Pixel 7 Pro края экрана закруглены). Однако разрешение экрана Pixel 8 Pro снизится по сравнению с предшественниками: с 3120×1440 до 2992×1344.

Компромиссом, однако, станет улучшенная частота обновления, причем модель Pro будет поддерживать ряд режимов от 5 Гц до 120 Гц. Оба устройства получат повышенную яркость: у Pixel 8 она достигает 1 400 нит, а у Pixel 8 Pro - 1 600 нит.

Ожидается, что серия Pixel 8 будет представлена в конце этого года.