120 ГЦ и Snapdragon 695: Oppo выпустила новый смартфон среднего класса за $300

Oppo F23 5G очень похож на недавно представленный в Малайзии Oppo A98 5G. И да, вы правы, по сути, это один и тот же смартфон, просто с другим названием. Oppo провела ребрендинг A98 5G, чтобы сделать его доступным на большем количестве рынков.

За свою цену Oppo F23 5G может похвастаться 6,72-дюймовым FHD+ IPS LCD экраном с частотой обновления 120 Гц. Фронтальная камера 32 Мп размещена в вырезе-отверстии, а на задней панели телефона расположены основной датчик 64 Мп, макро-камера 2 Мп и монохромный датчик 2 Мп.

Oppo F23 5G предлагает 256 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения через слот microSD. 8 ГБ оперативной памяти позволят устройству справится с большинством повседневных задач. Он также оснащен батареей емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 67 Вт.

Oppo F23 5G работает на чипсете Snapdragon 695 и оснащен 3,5-мм разъемом для наушников и стереодинамиками. Телефон поставляется с Color OS 13.1 на базе Android 13 и будет доступен в цветах Bold Gold и Cool Black.