144-Гц дисплей, 108-Мп камера и другое: представлен смартфон ZTE Axon 40 Pro

ZTE Axon 40 Pro получил основную систему камер с дизайном, как у последних смартфонов Huawei и Honor. Телефон имеет толщину 8,46 мм и весит 199 г. Он поставляется в трех цветовых вариантах: Magic Night Black, Crystal Fog Blue и Star Orange.

Устройство обладает 6,67-дюймовым изогнутым AMOLED-дисплеем с разрешением 2400 x 1080 пикселей (FHD+). Панель поддерживает частоту обновления до 144 Гц.

ZTE Axon 40 Pro оснащён процессором Qualcomm Snapdragon 870. Система камер включает в себя 108-мегапиксельный основной датчик, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль с углом обзора 120°, 2-мегапиксельный макромодуль и 2-мегапиксельный датчик глубины. На передней панели телефона есть 16-мегапиксельная камера. ZTE Axon 40 Pro получил аккумулятор ёмкостью 5000 мАч и поддержку быстрой зарядки 66 Вт.

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