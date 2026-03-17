144 Гц и 9000 мА·ч: смартфон OnePlus Nord CE 6 прошёл сертификацию

Опубликовано 17 марта 2026, 09:191 мин.
144 Гц и 9000 мА·ч: смартфон OnePlus Nord CE 6 прошёл сертификациюBIS вещают
Смартфон серии OnePlus Nord недавно появился в базе сертификации Bureau of Indian Standards (BIS). Обычно это говорит о скором запуске.
В базе данных смартфон указан под номером CPH2805. Точное название модели пока неизвестно. По данным источников, этот смартфон может быть международной версией модели OnePlus Turbo 6V, которая уже была представлена в Китае. На глобальном рынке устройство, вероятно, выйдет под названием OnePlus Nord 6V или OnePlus Nord CE 6.
Если характеристики совпадут с китайской версией, смартфон получит 6,78-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц. Также ожидается встроенный в экран сканер отпечатков пальцев.
Внутри может использоваться процессор Snapdragon 7s Gen 4 и ёмкая батарея на 9000 мА·ч с поддержкой 100-ваттной быстрой зарядки.
Официальная презентация ожидается в ближайшие недели.
Источник:gizmochina
Автор:Максим Многословный