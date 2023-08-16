15 лучших смартфонов с "чистым" Android на 2023 год

15 лучших смартфонов с "чистым" Android на 2023 годМожете без сомнений брать из них любой
Эксперт YouTube-канала Tech Spurt назвал 15 лучших на сегодня телефонов, которые работают на «чистой» операционной системе Android. Они точно не будут долго запускаться и тормозить.
Pixel 7a. Большинство будет довольно этим телефоном. он предлагает характеристики, аналогичные Pixel 7, а также одну из лучших камер в данной ценовой категории (примеры снимков - ниже). Кроме того, этот аппарат очень компактен и имеет диагональ всего 6,1 дюйма. Работает он на флагманском процессоре Tensor 2. Правда, время от времени он также довольно сильно нагревается.
Pixel 7 & Pro. Стоят они немного дороже, чем Pixel 7a. Основная камера у них имеет разрешение уже 50 МП, и она действительно выдаёт качественные снимки. Также смартфоны имеют быстрый автофокус. Оснащены смартфоны чипсетом Google Tensor G2+. Несмотря на то что они иногда могут греться, они всё равно справляются с любыми задачами. На Pixel 7 установлен при этом экран с частотой обновления 90 Гц, на Pixel 7 Pro - 120 Гц. Кроме того, оба аппарата работают один день за счёт батареи на 5000 мА*ч.
Pixel Fold. Подойдёт для любителей складных смартфонов. По сравнению с Samsung Galaxy Z он является более компактным.
Asus Zenfone 10. Это небольшой телефон с диагональю менее 6 дюймов. Выглядит он даже изящнее, чем Pixel 7a. Из процессоров на нём стоит Snapdragon 8 Gen 2. Вы получите также 2 года обновлений операционной системы и 3 года обновлений безопасности. Камера у Zenfone 10 тоже не так хороша по сравнению с Pixel.
Nothing Phone 1. Производительность у него гораздо лучше, чем у Pixel 6. То же самое касается камеры: фото по качеству близки к смартфонам Pixel. Вы также получаете 3 года обновлений операционной системы и 4 года обновлений безопасности.
Nothing Phone 2. Он оснащён Snapdragon 8 Plus Gen 1. В результате вы получите более плавную работу в течение более длительного времени. Заряжаться аппарат тоже будет чуть быстрее, чем Nothing Phone 1. Обновления коснулись также дисплея, камер и датчиков на задней панели.
Motorola Edge 40 Pro. 50-мегапиксельная камера этого смартфона выдаёт довольно неплохие снимки. OLED-экран аппарата имеет частоту обновления 165 Гц. Работает он на процессоре Snapdragon 8 Gen 2. Кроме того, Motorola Edge 40 Pro поддерживает проводную зарядку мощностью 125 Вт.
Motorola Edge 40. Эта модель станет неплохой альтернативой, если у вас не хватает денег на Pro-версию. Работает она на MediaTek Dimensity 8020 и имеет премиальные функции. Например, экран с частотой обновления 144 Гц, 50-мегапиксельную мощную камеру, зарядку на 68 Вт.
Motorola Edge 30 Fusion. Он может похвастаться камерой на 50 МП, которая подойдёт для повседневной съёмки. Работает аппарат достаточно плавно. Благодаря аккумулятору ёмкостью 4400 мА*ч вы сможете играть хоть весь день. Также вам доступна зарядка на 68 Вт.
Motorola Edge 30 Neo. Приятный компактный смартфон с диагональю 6,28 дюйма. Он напоминает Zenfone 9 и Pixel 7a. Дисплей у него имеет частоту обновления 120 Гц. С процессором Snapdragon 695 вы также сможете запускать все новые игры, хоть и с более низкими настройками графики. В комплекте с устройством идёт зарядка на 68 Вт. По части фото, правда, модель уступает Pixel 7a с аналогичной ценой.
Motorola RAZR 40 Ultra. Это один из лучших компактных смартфонов, который вы можете взять в 2023 году. Внешний экран поддерживает у него частоту обновления 144 Гц, и при помощи него удобно управлять аппаратом. Частота обновления внутреннего 6,9-дюймового экрана составляет 165 Гц. Оснащён смартфон процессором Snapdragon 8 Plus Gen 1.
Motorola Moto G82. Его особенность - большой OLED-экран с частотой обновления 120 Гц. Также вы получаете большой аккумулятор на 5000 мА*ч, возможность расширить внутреннюю память при помощи карты памяти, процессор Snapdragon 695. Мощности процессора достаточно будет для PUBG, Call of Duty, Genshin Impact.
Motorola Moto G62. Вы можете приобрести эту модель за ещё меньшие деньги, чем Moto G82. Оснащён смартфон разъёмом для наушников, поддержкой NFC, micro SD. При этом 6,5-дюймовый IPS-экран здесь самый обычный, но частота обновления у него - 120 Гц. Работает модель на Snapdragon 480 Plus с поддержкой 5G.
Nokia X30 5G. Этот телефон выполнен из экологически чистых материалов. Кроме того, он оснащён 6,43-дюймовым OLED-дисплеем и стереодинамиками. Вы будете получать для него обновления ОС вплоть до Android 15. Камера у X30 5G имеет 50 МП и делает лучшие снимки среди почти всех устройств Nokia. Хотя фото уступают тем, что сделаны на Pixel.
Nokia G60 5G. Ещё один смартфон, изготовленный из полностью переработанных материалов. Работает он на Snapdragon 695. Экран у G60, правда, IPS, но он очень неплохой. Время автономной работы у этого смартфона тоже хорошее.