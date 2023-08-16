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20:06, 16 августа 2023
4 мин.

15 лучших смартфонов с "чистым" Android на 2023 год

Можете без сомнений брать из них любой

Эксперт YouTube-канала Tech Spurt назвал 15 лучших на сегодня телефонов, которые работают на «чистой» операционной системе Android. Они точно не будут долго запускаться и тормозить.

Pixel 7a. Большинство будет довольно этим телефоном. он предлагает характеристики, аналогичные Pixel 7, а также одну из лучших камер в данной ценовой категории (примеры снимков - ниже). Кроме того, этот аппарат очень компактен и имеет диагональ всего 6,1 дюйма. Работает он на флагманском процессоре Tensor 2. Правда, время от времени он также довольно сильно нагревается.

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Pixel 7 & Pro. Стоят они немного дороже, чем Pixel 7a. Основная камера у них имеет разрешение уже 50 МП, и она действительно выдаёт качественные снимки. Также смартфоны имеют быстрый автофокус. Оснащены смартфоны чипсетом Google Tensor G2+. Несмотря на то что они иногда могут греться, они всё равно справляются с любыми задачами. На Pixel 7 установлен при этом экран с частотой обновления 90 Гц, на Pixel 7 Pro - 120 Гц. Кроме того, оба аппарата работают один день за счёт батареи на 5000 мА*ч.

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Pixel Fold. Подойдёт для любителей складных смартфонов. По сравнению с Samsung Galaxy Z он является более компактным.

15 лучших смартфонов с "чистым" Android на 2023 год
© The Keyword

Asus Zenfone 10. Это небольшой телефон с диагональю менее 6 дюймов. Выглядит он даже изящнее, чем Pixel 7a. Из процессоров на нём стоит Snapdragon 8 Gen 2. Вы получите также 2 года обновлений операционной системы и 3 года обновлений безопасности. Камера у Zenfone 10 тоже не так хороша по сравнению с Pixel.

15 лучших смартфонов с "чистым" Android на 2023 год
© 3DNews

Nothing Phone 1. Производительность у него гораздо лучше, чем у Pixel 6. То же самое касается камеры: фото по качеству близки к смартфонам Pixel. Вы также получаете 3 года обновлений операционной системы и 4 года обновлений безопасности.

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Nothing Phone 2. Он оснащён Snapdragon 8 Plus Gen 1. В результате вы получите более плавную работу в течение более длительного времени. Заряжаться аппарат тоже будет чуть быстрее, чем Nothing Phone 1. Обновления коснулись также дисплея, камер и датчиков на задней панели.

15 лучших смартфонов с "чистым" Android на 2023 год
© Engadget

Motorola Edge 40 Pro. 50-мегапиксельная камера этого смартфона выдаёт довольно неплохие снимки. OLED-экран аппарата имеет частоту обновления 165 Гц. Работает он на процессоре Snapdragon 8 Gen 2. Кроме того, Motorola Edge 40 Pro поддерживает проводную зарядку мощностью 125 Вт.

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Motorola Edge 40. Эта модель станет неплохой альтернативой, если у вас не хватает денег на Pro-версию. Работает она на MediaTek Dimensity 8020 и имеет премиальные функции. Например, экран с частотой обновления 144 Гц, 50-мегапиксельную мощную камеру, зарядку на 68 Вт.

15 лучших смартфонов с "чистым" Android на 2023 год
© Trusted Reviews

Motorola Edge 30 Fusion. Он может похвастаться камерой на 50 МП, которая подойдёт для повседневной съёмки. Работает аппарат достаточно плавно. Благодаря аккумулятору ёмкостью 4400 мА*ч вы сможете играть хоть весь день. Также вам доступна зарядка на 68 Вт.

15 лучших смартфонов с "чистым" Android на 2023 год
© DGL.RU

Motorola Edge 30 Neo. Приятный компактный смартфон с диагональю 6,28 дюйма. Он напоминает Zenfone 9 и Pixel 7a. Дисплей у него имеет частоту обновления 120 Гц. С процессором Snapdragon 695 вы также сможете запускать все новые игры, хоть и с более низкими настройками графики. В комплекте с устройством идёт зарядка на 68 Вт. По части фото, правда, модель уступает Pixel 7a с аналогичной ценой.

15 лучших смартфонов с "чистым" Android на 2023 год
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Motorola RAZR 40 Ultra. Это один из лучших компактных смартфонов, который вы можете взять в 2023 году. Внешний экран поддерживает у него частоту обновления 144 Гц, и при помощи него удобно управлять аппаратом. Частота обновления внутреннего 6,9-дюймового экрана составляет 165 Гц. Оснащён смартфон процессором Snapdragon 8 Plus Gen 1.

15 лучших смартфонов с "чистым" Android на 2023 год
© Trusted Reviews

Motorola Moto G82. Его особенность - большой OLED-экран с частотой обновления 120 Гц. Также вы получаете большой аккумулятор на 5000 мА*ч, возможность расширить внутреннюю память при помощи карты памяти, процессор Snapdragon 695. Мощности процессора достаточно будет для PUBG, Call of Duty, Genshin Impact.

15 лучших смартфонов с "чистым" Android на 2023 год
© Smartprix

Motorola Moto G62. Вы можете приобрести эту модель за ещё меньшие деньги, чем Moto G82. Оснащён смартфон разъёмом для наушников, поддержкой NFC, micro SD. При этом 6,5-дюймовый IPS-экран здесь самый обычный, но частота обновления у него - 120 Гц. Работает модель на Snapdragon 480 Plus с поддержкой 5G.

15 лучших смартфонов с "чистым" Android на 2023 год
© Smartprix

Nokia X30 5G. Этот телефон выполнен из экологически чистых материалов. Кроме того, он оснащён 6,43-дюймовым OLED-дисплеем и стереодинамиками. Вы будете получать для него обновления ОС вплоть до Android 15. Камера у X30 5G имеет 50 МП и делает лучшие снимки среди почти всех устройств Nokia. Хотя фото уступают тем, что сделаны на Pixel.

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Nokia G60 5G. Ещё один смартфон, изготовленный из полностью переработанных материалов. Работает он на Snapdragon 695. Экран у G60, правда, IPS, но он очень неплохой. Время автономной работы у этого смартфона тоже хорошее.

15 лучших смартфонов с "чистым" Android на 2023 год
© Digital Trends
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