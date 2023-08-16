15 лучших смартфонов с "чистым" Android на 2023 год

Pixel 7 & Pro. Стоят они немного дороже, чем Pixel 7a. Основная камера у них имеет разрешение уже 50 МП, и она действительно выдаёт качественные снимки. Также смартфоны имеют быстрый автофокус. Оснащены смартфоны чипсетом Google Tensor G2+. Несмотря на то что они иногда могут греться, они всё равно справляются с любыми задачами. На Pixel 7 установлен при этом экран с частотой обновления 90 Гц, на Pixel 7 Pro - 120 Гц. Кроме того, оба аппарата работают один день за счёт батареи на 5000 мА*ч.