150 тысяч рублей: Xiaomi привезла флагманский смартфон 14 Ultra в РФ

И самое главное: круглый модуль камеры оснащен сверхбольшим 1-дюймовым сенсором изображения LYT-900, и дополнен 75-мм плавающей телекамерой Leica, 120-мм перископной камерой Leica и 12-мм сверхширокоугольной камерой Leica. Съемка в формате 8K при 30 кадрах в секунду на все четыре камеры. Поддержка съемки в формате Dolby Vision®️ при 4K 60fps. Расширенные возможности масштабирования и стабилизации изображения.