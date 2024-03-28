150 тысяч рублей: Xiaomi привезла флагманский смартфон 14 Ultra в РФ

150 тысяч рублей: Xiaomi привезла флагманский смартфон 14 Ultra в РФМ.Видео-Эльдорадо запускает предзаказ
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С 28 марта по 4 апреля при оформлении предзаказа на Xiaomi 14 Ultra клиенты получат в подарок умные часы Xiaomi Watch 2, фотокомплект Xiaomi 14 Ultra Photography Kit, а также услугу бесплатной замены экрана в течение 6 месяцев, отдельно отмечает пресс-служба.
Особенности Xiaomi 14 Ultra.
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Прочная конструкция: основа Xiaomi Guardian Structure обеспечивает повышенную прочность и износостойкость.
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ЖК-дисплей All Around Liquid Display с новым стеклом Xiaomi Shield Glass создает эффект «бесконечного» изображения.
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И самое главное: круглый модуль камеры оснащен сверхбольшим 1-дюймовым сенсором изображения LYT-900, и дополнен 75-мм плавающей телекамерой Leica, 120-мм перископной камерой Leica и 12-мм сверхширокоугольной камерой Leica. Съемка в формате 8K при 30 кадрах в секунду на все четыре камеры. Поддержка съемки в формате Dolby Vision®️ при 4K 60fps. Расширенные возможности масштабирования и стабилизации изображения.
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Память: 16 + 512 Гб.
Оформить предзаказ на Xiaomi 14 Ultra можно на сайте М. Видео по ссылке в источнике.