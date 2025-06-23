16 ГБ ОЗУ и 8 Gen 3: геймерский смартфон Red Magic 10 Air Flare оценили в $649

Смартфон оснащён 6,8-дюймовым OLED-экраном с частотой обновления 120 Гц, высокой яркостью до 1300 нит и точной цветопередачи. Устройство работает на процессоре Snapdragon 8 Gen 3, использует версию Android 15 с оболочкой RedMagic OS 10.0.

Основная камера — двойная, по 50 МП, включая широкоугольный объектив. Фронтальная камера на 16 МП скрыта под экраном.

Red Magic 10 Air получил аккумулятор на 6000 мАч с быстрой зарядкой 80 Вт, геймерскую систему охлаждения и поддержку 2 SIM-карт. Также есть Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, стереодинамики и сканер отпечатка в экране.