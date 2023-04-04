165-Гц экран и 125-Вт зарядка: представлен флагманский смартфон Motorola Edge 40 Pro

Смартфон оснащён 6,67-дюймовым pOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 165 Гц. Экран поддерживает технологии HDR10+, Dolby Vision и защищён стеклом Corning Gorilla Glass Victus. Корпус устройства имеет степень защиты IP68 от воды и пыли.

В основе смартфона лежит процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, который работает в паре с 12 ГБ оперативной памяти и 256 или 512 ГБ встроенной памяти. Аккумулятор имеет ёмкость 4600 мАч и поддерживает проводную зарядку мощностью 125 Вт и беспроводную зарядку мощностью 15 Вт.

Edge 40 Pro получил четыре камеры: основную на 50 Мп, сверхширокоугольную на 50 Мп, телевик на 12 Мп и фронтальную на 60 Мп. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 13. Устройство будет доступен в двух цветах: лунном синем и межзвёздном чёрном.

Motorola Edge 40 Pro будет продаваться в Европе по цене от 899,99 евро (примерно 77 700 рублей). Продажи начнутся «в ближайшие дни».