2-нм процессор Samsung Exynos 2600 показал топовые результаты в Geekbench

Опубликовано 30 августа 2025, 20:501 мин.
2-нм процессор Samsung Exynos 2600 показал топовые результаты в GeekbenchБенчмарк
Новый процессор Samsung Exynos 2600, созданный по 2-нм технологии, продемонстрировал неплохие результаты в Geekbench. Ранее в июле чип показывал скромные показатели — 2 155 баллов в одноядерном и 7 788 в многоядерном режиме. Теперь же результаты выросли до 3 309 и 11 256 соответственно, что ставит его выше Snapdragon 8 Elite, хотя и не Snapdragon 8 Elite 2.
Рост производительности объясняется увеличением частот ядер. Главное ядро Cortex-X930 теперь работает на 3,8 ГГц вместо 3,55 ГГц. Три производительных ядра Cortex-A730 разогнаны до 3,26 ГГц (ранее 2,96 ГГц), а шесть энергоэффективных ядер Cortex-A730 — до 2,76 ГГц вместо 2,46 ГГц.
Exynos 2600 станет первым чипом Samsung, выпущенным по 2-нм технологии GAA. Чтобы избежать перегрева, процессор, вероятно, получит технологию Heat Path Block — микромедный радиатор прямо над ядрами и памятью.
Ожидается, что Exynos 2600 появится в Galaxy S26 Pro и S26 Edge в начале 2026 года.