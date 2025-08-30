2-нм процессор Samsung Exynos 2600 показал топовые результаты в Geekbench

Бенчмарк

Новый процессор Samsung Exynos 2600, созданный по 2-нм технологии, продемонстрировал неплохие результаты в Geekbench. Ранее в июле чип показывал скромные показатели — 2 155 баллов в одноядерном и 7 788 в многоядерном режиме. Теперь же результаты выросли до 3 309 и 11 256 соответственно, что ставит его выше Snapdragon 8 Elite, хотя и не Snapdragon 8 Elite 2.