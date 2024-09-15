2-нм производство Samsung показало плохие результаты

Это намного меньше, чем у конкурирующей TSMC, которая достигает 60−70% выхода на передовых узлах. Проблема низкой производительности отражает производственные проблемы Samsung. Напомним, что еще два года назад Qualcomm перешла на решения TSMC. Ожидается, что использование транзисторов Gate-All-Around (GAA) в TSMC повысит эффективность, в то время как Samsung в ближайшее продолжит сталкиваться с проблемами у своей продукции.

Если Samsung Foundry не удастся повысить производительность, Qualcomm может продолжить сотрудничество с TSMC для Snapdragon 8 Gen 5 в 2026 году. Это может подтолкнуть Samsung к рассмотрению чипов Dimensity от MediaTek для будущих флагманских устройств, что потенциально изменит рынок мобильных чипсетов, пишут СМИ.