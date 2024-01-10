20 флагманских смартфонов 2023 г. сравнили по качеству камеры

При слабом освещении лучше остальных оказался iPhone 15 Pro. На втором месте расположился Pixel 8 Pro, на третьем — Pixel 7a. За ними на пятом месте шёл Samsung Galaxy S23 Ultra.

Портретный снимок при искусственном освещении в помещении лучше всего получился на Pixel 8 Pro. На второй строчке оказался Samsung Z Fold 5, а на третьей — iPhone 15 Pro.

Вывод

По среднему количеству баллов в тройке лидеров были: Google Pixel 7a (1 место), Google Pixel 8 Pro (2 место), Google Pixel Fold (3 место). Samsung Galaxy S23 расположился на пятом месте, а S23 Ultra — на 16-м, iPhone 15 — на 15-м, iPhone 15 Pro — на седьмом.