200 МП, 8000 мАч, Snapdragon 8 Elite Gen 5: утекли характеристики Xiaomi 17 Max

Опубликовано 26 февраля 2026, 10:301 мин.
200 МП, 8000 мАч, Snapdragon 8 Elite Gen 5: утекли характеристики Xiaomi 17 MaxXiaomi готовит очередного «монстра»
В Сети появились подробности о новом флагманском смартфоне Xiaomi. Инсайдер Digital Chat Station поделился характеристиками предполагаемого Xiaomi 17 Max. Главная особенность новинки — аккумулятор емкостью около 8000 мАч. Поддерживаться будет быстрая зарядка: 100 Вт по проводу и 50 Вт — беспроводная.
© Xiaomi
Сердцем устройства станет новейший Snapdragon 8 Elite Gen 5. Также инсайдер обещает серьезный апгрейд камеры. Основной модуль получит разрешение 200 мегапикселей — предположительно, это будет датчик Samsung ISOCELL HPE. Дополнят его перископический телеобъектив Sony на 50 МП. Фронталка — 50 МП.
Xiaomi 17 Max оснастят 6,9-дюймовым плоским OLED-экраном с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. Рамки вокруг дисплея сделают симметричными и узкими. Установят улучшенные стереодинамики.
Работать новинка будет на Android 16 с фирменной оболочкой HyperOS 3. Презентация в Китае ожидается в апреле.