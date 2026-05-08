200 Мп, 9000 мА·ч, 240 Гц: инсайдеры рассказали про грядущий смартфон OnePlus 16

OnePlus 16 якобы получит Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro с тактовой частотой до 5 ГГц. Экран — плоский, матрица BOE с «ультравысокой» частотой обновления. По слухам, может достигать 240 Гц. Рамки вокруг экрана составят около 1 мм.

Камера здесь будет в акценте — 200-мегапиксельный перископический телеобъектив. Дополнят его 50-мегапиксельная основная и 50-мегапиксельная сверхширокоугольная камеры.

Ёмкость аккумулятора может достичь 9000 мА·ч. Также ожидаются стереодинамики, защита от воды и отдельная кнопка для вызова ИИ-помощника.

Смартфон выйдет с оболочкой OxygenOS 17 на базе Android 17. Китайский релиз намечен на октябрь.