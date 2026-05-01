200 Мп, экран 165 Гц и батарея 8000 мА·ч: утечки о смартфоне Oppo Find X10

Опубликовано 01 мая 2026, 19:30
200 Мп, экран 165 Гц и батарея 8000 мА·ч: утечки о смартфоне Oppo Find X10Релиз в октябре, возможно
В интернете появились подробности о будущем смартфоне Oppo Find X10. СМИ пишут, что его представят в Китае в октябре. По слухам, устройство получит ёмкую батарею — 8000 мА·ч — и двойную основную камеру на 200 мегапикселей.
Digital Chat Station сообщает, мол, в последних инженерных образцах используется главная камера на 200 Мп с датчиком размером 1/1,4 дюйма. Телеобъектив с трёхкратным приближением (перископный) пока тестируют в двух вариантах: либо тоже на 200 Мп с датчиком 1/1,56 дюйма, либо на 64 Мп с датчиком ½, 0 дюйма. 64-мегапиксельный датчик — новый, а 200-мегапиксельный, скорее всего, Samsung HP5.
Другой источник утверждает, что экран Oppo Find X10 будет плоским, с частотой обновления 165 Гц. Ранее называлась диагональ 6,59 дюйма и разрешение 1,5K.
Также смартфон может получить новый, ещё не анонсированный процессор MediaTek Dimensity 9600. В линейку войдут три модели: Find X10, Find X10 Pro и Find X10 Pro Max.