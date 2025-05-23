200 МП и ИИ-функции: представлена серия смартфонов Honor 400

Опубликовано 23 мая 2025, 20:211 мин.
200 МП и ИИ-функции: представлена серия смартфонов Honor 400400 Pro там же
Honor анонсировала новые смартфоны Honor 400 и 400 Pro. Обе модели оснащены основной камерой на 200 мегапикселей и поддерживают функции искусственного интеллекта. Среди них — удаление объектов с фото, перевод, субтитры и даже защита от фейковых видеозвонков.
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Honor 400 Pro получил более мощный процессор Snapdragon 8 Gen 3, телеобъектив на 50МП и быструю зарядку: 100Вт по кабелю и 50Вт беспроводную. У него 6,7-дюймовый экран с частотой 120 Гц и очень высокой яркостью. Также есть защита от воды и пыли по стандартам IP68/IP69 и батарея на 5300 мАч, рассчитанная на 4 года активной эксплуатации.
Базовая версия Honor 400 — чуть меньше и легче, с 6,55-дюймовым экраном, процессором Snapdragon 7 Gen 3, без телекамеры и с зарядкой только на 66Вт. Но камера и ИИ-функции те же.
Продажи стартуют завтра. Цены в Европе: Honor 400 — от € 500, Honor 400 Pro — от € 800.