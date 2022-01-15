200-Мп камера и 125-Вт зарядка: Motorola работает над новым флагманским смартфоном

Согласно утечке, у смартфона будет 6,67-дюймовый изогнутый OLED-дисплей разрешением FHD+ с частотой обновления 144 Гц. У аппарата может быть установлен Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 или аналогичный чипсет. Также устройство выйдет с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ хранилища или с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ.

Также сообщается, что Motorola Frontier использует 200-мегапиксельный сенсор Samsung S5KHP1 в качестве основной камеры, наряду с 50-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом Samsung S5KJN1SQ03 (JN1) и 12-мегапиксельным телеобъективом IMX663. В качестве фронтальной камеры может применяться 60-мегапиксельный датчик OmniVision OV60A, такой же как в Edge X30.

Наконец, скорость зарядки во Frontier составит 125 Вт через порт Type-C и 50 Вт беспроводным способом.