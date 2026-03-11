200-Мп камера и батарея на 7000 мАч за $380: Vivo представила V70 FE

Сердцем аппарата стал процессор MediaTek Dimensity 7360-Turbo, выполненный по 4-нм техпроцессу. Работает телефон на Android 16 с оболочкой OriginOS 6. Производитель обещает обновлять систему безопасности шесть лет.

Основной модуль камеры V70 FE имеет разрешение 200 мегапикселей и оснащен оптической стабилизацией. Рядом с ним установлен сверхширокоугольный объектив на 8 мегапикселей. Для селфи предусмотрена 32-мегапиксельная камера.

Аккумулятор емкостью 7000 мАч, быстрая зарядка 90 Ватт. Экран у смартфона 6,83-дюймовый AMOLED с частотой обновления 120 Гц.

Корпус защищен от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69. В продаже будут доступны три расцветки: фиолетовая, синяя и серебристая. Цены начинаются от 380 долларов за версию с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти.