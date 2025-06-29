200-Мп камеру и более компактный дизайн: первые утечки по Oppo Reno15

По информации от известного инсайдера Digital Chat Station, в новых моделях Reno15 и Reno15 Pro может появиться основная камера с разрешением 200 мегапикселей — это в 4 раза больше, чем в текущих Reno14. Также ожидается наличие телеобъектива с перископическим зумом, как и в предыдущей серии.

Одним из главных изменений может стать уменьшение размеров. Обычный Reno15 получит 6.3-дюймовый экран — что по современным меркам делает его довольно компактным. Reno15 Pro станет немного меньше своей предшествующей версии и получит 6.78-дюймовый дисплей вместо 6.83-дюймового.

Также ходят слухи о новых “флагманских” характеристиках. В их числе — беспроводная зарядка и металлическая рамка корпуса.

Хотя до официального анонса ещё далеко