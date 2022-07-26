200 Мп не предел: Samsung может создать 450-Мп камеру для смартфонов

Samsung недавно подала заявку на регистрацию товарного знака «Hexa2pixel» в Корее и Европе. И хоть 450 Мп в заявке не упоминаются, есть основания предполагать, что речь может идти о них.

Дело в том, что существующий датчик ISOCELL HP1 имеет разрешение 200 Мп, но может переключаться в режим 50 Мп с объединением пикселей Tetra2pixel. Предположительно, Hexa2pixel — это новая технология биннинга, которая работает аналогично Tetra2pixel, за исключением того, что объединяет больше пикселей в один.

В любом случае, это не значит, что Samsung представит сенсор на 450 Мп в ближайшее время.