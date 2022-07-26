200 Мп не предел: Samsung может создать 450-Мп камеру для смартфонов

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200 Мп не предел: Samsung может создать 450-Мп камеру для смартфоновОб этом говорят заявки компании
Ещё недавно Samsung представила два 200-мегапиксельных сенсора ISOCELL, ни один из которых пока не использовался в смартфонах Galaxy. Тем не менее компания уже работает над ещё одним датчиком, и, судя по всему, он может иметь разрешение 450 мегапикселей.
Samsung недавно подала заявку на регистрацию товарного знака «Hexa2pixel» в Корее и Европе. И хоть 450 Мп в заявке не упоминаются, есть основания предполагать, что речь может идти о них.
Дело в том, что существующий датчик ISOCELL HP1 имеет разрешение 200 Мп, но может переключаться в режим 50 Мп с объединением пикселей Tetra2pixel. Предположительно, Hexa2pixel — это новая технология биннинга, которая работает аналогично Tetra2pixel, за исключением того, что объединяет больше пикселей в один.
В любом случае, это не значит, что Samsung представит сенсор на 450 Мп в ближайшее время.