15:12, 20 декабря 2022
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2022 год был нетипичным. Изменилось ли что-то в топе популярных смартфонов в России?Как минимум одно заметное изменение есть
Аналитики Ситилинка рассказали, какие смартфоны были популярными в России в 2022 году. В основном люди покупали устройства китайских брендов.
Фото: Unsplash
По данным Ситилинка, самыми покупаемыми брендами в штуках в 2022 году стали Xiaomi, Realme и Samsung. В прошлом году это были Xiaomi, Samsung и Apple. То есть уход «яблочной» компании всё-таки сказался на рынке.
Аналитики также заметили, что в 2022 году россияне стали чаще покупать более бюджетные модели. iPhone не вошёл в Ситилинке в топ-30 самых покупаемых смартфонов года.
Топ-3 устройств стоимостью до 10 тысяч рублей выглядит так:
- Xiaomi Redmi 9A 32Gb
- Realme C11 2021 32Gb
- Samsung Galaxy A03 Core 32Gb