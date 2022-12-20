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15:12, 20 декабря 2022
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2022 год был нетипичным. Изменилось ли что-то в топе популярных смартфонов в России?

Как минимум одно заметное изменение есть

Аналитики Ситилинка рассказали, какие смартфоны были популярными в России в 2022 году. В основном люди покупали устройства китайских брендов.

2022 год был нетипичным. Изменилось ли что-то в топе популярных смартфонов в России?

Фото: Unsplash

По данным Ситилинка, самыми покупаемыми брендами в штуках в 2022 году стали Xiaomi, Realme и Samsung. В прошлом году это были Xiaomi, Samsung и Apple. То есть уход «яблочной» компании всё-таки сказался на рынке.

Аналитики также заметили, что в 2022 году россияне стали чаще покупать более бюджетные модели. iPhone не вошёл в Ситилинке в топ-30 самых покупаемых смартфонов года.

  Топ-3 устройств стоимостью до 10 тысяч рублей выглядит так:

  • Xiaomi Redmi 9A 32Gb
  • Realme C11 2021 32Gb
  • Samsung Galaxy A03 Core 32Gb
Источник:Ситилинк
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