2022 год был нетипичным. Изменилось ли что-то в топе популярных смартфонов в России?

По данным Ситилинка, самыми покупаемыми брендами в штуках в 2022 году стали Xiaomi, Realme и Samsung. В прошлом году это были Xiaomi, Samsung и Apple. То есть уход «яблочной» компании всё-таки сказался на рынке.

Аналитики также заметили, что в 2022 году россияне стали чаще покупать более бюджетные модели. iPhone не вошёл в Ситилинке в топ-30 самых покупаемых смартфонов года.

Топ-3 устройств стоимостью до 10 тысяч рублей выглядит так: