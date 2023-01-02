2023 станет годом складных смартфонов: рынку прогнозируют 30-процентный рост

В отчёте также говорится, что будет продано 17 млн единиц складных смартфонов. Кроме того, ожидается, что поставки устройств Samsung сократятся на 50% в месячном исчислении и на 36% в годовом исчислении до 2,6 млн единиц в четвёртом квартале 2022 года. Доля компании упадет до 82% за этот период, что станет первым сокращением в годовом исчислении.

Доля рынка Samsung продолжит снижаться в первом и втором кварталах 2023 года из-за усиления конкуренции со стороны Google и других брендов. Ожидается, что появление новых продуктов, таких как OPPO Find N2 и Find N2 Flip.