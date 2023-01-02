2023 станет годом складных смартфонов: рынку прогнозируют 30-процентный рост

18:59, 02 января 2023
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2023 станет годом складных смартфонов: рынку прогнозируют 30-процентный ростБудет немало новинок
Согласно отчёту DSCC, в 2023 году поставки складных смартфонов увеличатся на 30%. При этом у Samsung дела будут не очень.
Фото: Unsplash
В отчёте также говорится, что будет продано 17 млн единиц складных смартфонов. Кроме того, ожидается, что поставки устройств Samsung сократятся на 50% в месячном исчислении и на 36% в годовом исчислении до 2,6 млн единиц в четвёртом квартале 2022 года. Доля компании упадет до 82% за этот период, что станет первым сокращением в годовом исчислении.
Доля рынка Samsung продолжит снижаться в первом и втором кварталах 2023 года из-за усиления конкуренции со стороны Google и других брендов. Ожидается, что появление новых продуктов, таких как OPPO Find N2 и Find N2 Flip.