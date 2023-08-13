24 ГБ ОЗУ, Dimensity 9200+, 144 Гц: подробности о Xiaomi Redmi K60 Ultra

Слова известных инсайдеров подтверждают его топовые характеристики. Дисплей с частотой 144 Гц, процессор MediaTek Dimensity 9200+ и быстрая зарядка мощностью 120 Вт - это лишь верхушка айсберга. Об этом пишет Digital Chat Station.

Тизеры от Redmi, которыми поделился Ice Universe в Twitter, подтвердили, что K60 Ultra действительно будет предлагать до 24 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ для хранения данных. Это ставит его в один ряд с OnePlus Ace 2 Pro: оба устройства предлагают настоящие, а не виртуальные модули памяти.

Ожидается, что презентация Xiaomi состоится в ходе трехчасового мероприятия, на котором будет представлен Mi Mix Fold 3.