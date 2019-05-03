25-ваттная зарядка Samsung оказалась не быстрее 15-ваттной

Для испытаний эксперты взяли смартфон Samsung Galaxy A70 с аккумулятором ёмкостью 4500 мАч. 25-ваттная зарядка идёт в комплекте при покупке смартфона. Сначала телефон с 3% на индикаторе батареи начали заряжать устройством на 25 Вт. Эксперты проверяли уровень заряда аппарата через 30, 45 и 60 минут. Затем смартфон снова разрядили и зарядили уже 15-ваттным устройством, проверяя через такие же промежутки времени.

Оказалось, что через 30 минут после начала уровень заряда от 25-ваттного устройства составил 33%, от 15-ваттного — 26%. Через 45 минут разница почти исчезла: 51% против 49% соответственно. Через час новое устройство снова вырвалось вперёд, но несущественно: 67% против 60%.

Экспериментаторы также взяли Galaxy S10+ с аккумулятором на 4100 мАч. Его заряжали исключительно 15-ваттным устройством. Через аналогичные промежутки времени уровень заряда был равен 34, 52 и 67%.