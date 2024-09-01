Опубликовано 01 сентября 2024, 09:451 мин.
27-летний сайт с обзорами техники — AnandTech — объявил о закрытииВ связи с “изменением ландшафта технологической журналистики”
AnandTech, известный источник обзоров компьютерного оборудования с 1997 года, закрывается, что стало значительным ударом для мира технической журналистики. Главный редактор Райан Смит объявил о закрытии сайта, который начался с обзора AMD K6 и «закончился» AMD Ryzen серии 9000.
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Смит объяснил закрытие сайта изменением финансовой и рыночной ситуации. Владелец сайта, компания Future PLC, решила закрыть AnandTech в связи с «изменением ландшафта технологической журналистики», в котором наблюдается «снижение значимости традиционных СМИ». Несмотря на закрытие, Future PLC сохранит архивы и форумы AnandTech.
AnandTech, известный своими строгими и подробными обзорами, был краеугольным камнем журналистики о компьютерном оборудовании, отмечают западные коллеги. Основатель сайта, Ананд Лал Шимпи, начал его еще подростком и превратил в крупный авторитет в области технологий, после чего в 2014 году он перешел в Apple.