Смит объяснил закрытие сайта изменением финансовой и рыночной ситуации. Владелец сайта, компания Future PLC, решила закрыть AnandTech в связи с «изменением ландшафта технологической журналистики», в котором наблюдается «снижение значимости традиционных СМИ». Несмотря на закрытие, Future PLC сохранит архивы и форумы AnandTech.

AnandTech, известный своими строгими и подробными обзорами, был краеугольным камнем журналистики о компьютерном оборудовании, отмечают западные коллеги. Основатель сайта, Ананд Лал Шимпи, начал его еще подростком и превратил в крупный авторитет в области технологий, после чего в 2014 году он перешел в Apple.